Um mês depois da rutura, Hospital de Penafiel vive dias de menor pressão

Um mês depois de ter entrado em rutura, o Hospital de Penafiel vive agora dias de menor pressão.

Isso acontece devido ao elevado número de transferências de doentes para outros hospitais, mas também porque tem havido uma diminuição do numero de casos de Covid-19 na região do Tâmega e Sousa.

Durante vários dias, os profissionais de saúde trabalharam no centro do furacão. 10% dos internamentos por Covid-19 a nivel nacional estavam no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, que engloba os hospitais de Penafiel e de Amarante.

Alguns profissionais de sáude e a Comissão de Trabalhadores dizem que houve uma má gestão da crise, com uma alegada falta de planeamento.

Planeado para 250 mil utentes, o Hospital de Penafiel serve meio milhão de habitantes de 12 concelhos.