O comércio tradicional em Coimbra luta para manter as portas abertas. O cenário difícil agrava-se há anos e a pandemia está a tornar a situação ainda mais complicada.

Dezembro costuma ser o melhor mês do ano para o comércio tradicional na zona da Baixa da cidade de Coimbra, mas desta vez o receio é que no período até ao Natal as vendas fiquem longe do que é habitual.