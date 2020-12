Covid-19. Freixo de Espada a Cinta é o concelho com o maior número de casos por 100 mil habitantes

O concelho de Freixo de Espada a Cinta é o que regista maior número de infeções covid-19 por 100 mil habitantes. Já atingiu um pico de 143 casos, mas os doentes entretanto recuperados reduziram para 120 o número de infetados.

Moncorvo, também no distrito de Bragança, tem dois novos surtos: um no lar da aldeia de Mós onde há 19 infetados e outro no agrupamento de escolas, onde 60 alunos estão em isolamento depois de terem sido detetados oito casos positivos.

O distrito de Bragança, com a maior parte dos concelhos em risco elevado de contágio, totaliza mais de 1150 casos ativos e 71 mortes.