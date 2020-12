Covid-19. Sporting de Braga diz que ausência de adeptos está "a matar o futebol"

O Sporting de Braga considerou esta terça-feira que a ausência de adeptos dos estádios por causa da covid-19 está "a matar o futebol" e diz ser "incompreensível" não poder ter 10 por cento de espetadores no seu recinto.

Na sua newsletter semanal, o clube liderado por António Salvador frisa "o dever de respeitar as medidas de contingência definidas pela DGS [Direção-Geral da Saúde] e pelo Governo", mas revela unir-se "a todas as vozes de indignação que se insurgem face à ausência de adeptos nos estádios portugueses".

Para os bracarenses, "continua a ser incompreensível que, num recinto com capacidade para 30 mil pessoas (como é o caso do Municipal de Braga), não seja permitida uma lotação de 10 por cento de espetadores".

"Parece-nos evidente que 3 mil pessoas num espaço destinado a 30 mil dará totais e inequívocas garantias de distanciamento social, algo amplamente demonstrado, por exemplo, no encontro desta época com o AEK Atenas [da Liga Europa]. Aliás, Braga em particular e Portugal no geral já provaram, ao longo desta pandemia, que estão mais do que capacitados para reabrirem as portas dos estádios", pode ler-se.