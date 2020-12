Governo só aceita reunir com representantes do setor da restauração

O Governo recusa-se a receber os nove empresários da restauração, bares e discotecas que estão em greve de fome. A SIC sabe que o Executivo só aceita reunir com representantes do setor.

Os nove empresários, acampados à porta da Assembleia da República, em Lisboa, não comem há quatro dias. À SIC, garantiram que só abandonarão o protesto quando forem recebidos pelo primeiro-ministro, António Costa, ou pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

Na quarta-feira está agendado um encontro com a Confederação do Turismo, a representante do setor da restauração.