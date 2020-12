Número de mortes e de novos casos de covid-19 cai, mas aumenta a procura por ajuda psiquiátrica

O número diário de mortes e de novos casos de covid-19 está a baixar em vários países da Europa como Espanha, França ou o Reino Unido. Por outro lado, as medidas de combate à pandemia estão a ter graves consequências na saúde mental.

Um hospital psiquiátrico no Normandia, norte de França, registou nos últimos meses um aumento acentuado do número de pessoas que procuram ajuda para lidar com a ansiedade.

Entre os que procuram ajuda estão cada vez mais jovens adultos, sem qualquer histórico de problemas do foro psiquiátrico até ao momento.