Senado norte-americano propõe apoio de 14 mil milhões de euros para as companhias aéreas

O Senado norte-americano propõe um apoio equivalente a 14 mil milhões de euros para as companhias aéreas do país, avança esta terça-feira a agência Reuters.

O subsídio seria distribuido em quatro meses, mas a proposta ainda não tem o apoio da Casa Branca nem dos líderes do Congresso.

No total, o plano do Senado prevê o equivalente a 37 mil milhões de euros para todo o setor dos transportes.

Desde o início da pandemia que as companhias aéreas têm sido fortemente afetadas plas restrições. De acordo com a Associação Internacional de Transportes Aéreos, as companhias vão perder mais de 157 mil milhões de euros este ano e durante o próximo.

As transportadoras aéreas dos Estados Unidos prevêm reduzir 90 mil empregos este ano.