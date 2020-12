Circulação entre concelhos volta a ser permitida até sexta-feira

Terminou esta quarta-feira, às 5:00, a proibição de circulação entre concelhos, em vigor desde as 23:00 de sexta-feira. A media aplicada pelo Governo tinha como objetivo limitar as deslocações durante o fim de semana e o feriado, de modo a reduzir o número de contágios por covid-19.

Até sexta-feira mantém-se o recolher obrigatório, entre as 23:00 e as 5:00, nos concelhos de maior risco. Os estabelecimentos comerciais têm de encerrar às 22:00 e os restaurantes às 22:30.

A medida que restringiu a circulação durante este fim de semana volta a entrar em vigor a partir das 23:00 de sexta-feira e até à próxima quarta. Nas localidades de risco muito elevado e extremamente elevado, no fim de semana e no feriado, o recolher obrigatório será entre as 13:00 e as 5:00.

No sábado o Governo vai anunciar as medidas que serão aplicadas para o Natal e a Passagem de Ano.