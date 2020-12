Covid-19. População de Rabo de Peixe toma medidas antes da entrada em vigor do cordão sanitário

A vila de Rabo de Peixe em São Miguel vai estar isolada por um cordão sanitário a partir das 24:00 desta quarta-feira. Devido ao aumento do número de casos, as autoridades vão testar em massa toda a população da freguesia, que é agora a mais afetada dos Açores.

Rúben Pacheco Correia, empresário da restauração em Rabo de Peixe, nos Açores, diz que a população já está a tomar medidas, mesmo antes da entrada em vigor do cordão sanitário.

Durante seis dias, circular ou permanecer na rua sem justificação passa a ser proibido. As escolas estão encerradas e os cafés e as lojas vão poder estar abertos, mas têm de fechar às 20:00. Sair da vila só com autorização escrita ou em casos de força maior.