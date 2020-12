Ministro da Economia garante novos apoios para o Turismo "em breve"

O Ministro da Economia esteve esta quarta-feira reunido com a Confederação do Turismo para discutir a crise no setor.

Pedro Siza Vieira garante que serão apresentados novos apoio em breve e diz também que "resultaram desta reunião propostas importantes".



A Confederação do Turismo de Portugal apresentou cinco propostas ao Governo.

O presidente da Confederação do Turismo espera que as novas medidas sejam anunciadas nos próximos dias.

"Muito proximamente, num espaço de dois ou três dias, voltarmos a reunir para o Governo nos anunciar a série de medidas que estão previstas, quer os apoios a fundo perdido, quer as capitalizações, que os lay offs."

