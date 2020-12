Pais Natais desempregados 

Com o distanciamento a ganhar terreno e as pessoas longe das lojas durante a época festiva, o recrutamento de Pais Natais para as grandes superfícies está em queda. No Rio de Janeiro, conta-se pelas mãos dos dedos o número de pessoas contratadas para dar corpo ao célebre barbudo de roupas vermelhas.

As regras de distanciamento impostas pela pandemia já estão a ter impacto na habitual afluência das pessoas às lojas, nesta altura do ano. E se há momento que pressupõe proximidade é aquele em que a criança se senta ao colo do Pai Natal para enumerar os presentes que tanto deseja.

O Natal de 2020 avizinha-se, também por isso, diferente e o impacto que as restrições estão a ter na vida de quem, todos os anos, interpreta a personagem já é visível.

No Rio de Janeiro, no Brasil, o recrutamento de Pais Natais está em queda, numa altura em que o país assiste a um novo aumento no número de infeções.

Muitos ficaram sem o posto de trabalho que, apesar de temporário, permitia ganhar algum dinheiro extra. Ficaram também sem o contacto e a possibilidade de fazer sorrir os mais novos, como conta o brasileiro Gino Esposito que, depois de décadas a interpretar a personagem, este ano ficou sem trabalho: "Triste, né?"