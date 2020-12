Os habitantes de Rabo de Peixe, em São Miguel, vão todos ser alvo de testes rápidos à covid-19.

O aumento do número de casos levou as autoridades a decretar um cordão sanitário na vila. A partir desta quinta-feira, o comércio e os cafés passam a fechar às 20:00 e as as escolas vão estar encerradas. Sair da freguesia só é permitido com autorização escrita e é proibido circular ou permanecer na rua sem justificação.

As restrições estão em vigor até ao dia 8 de dezembro.