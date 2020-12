Covid-19. Centro hospitalar de Trás-os-Montes tem 150 profissionais de saúde em quarentena

Há cerca de 1.800 casos ativos de covid-19 no distrito de Vila Real. O centro hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro regista vários surtos e tem 150 profissionais de saúde em quarentena.

Depois de ter funcionado como hospital de retaguarda, onde recebeu doentes covid-19 de outros hospitais – principalmente vindos de Penafiel –, o hospital de Vila Real tem 75% da capacidade ocupada. O aumento do número de casos na região já obrigou ao internamento de infetados em Chaves e Lamego.

Vários surtos foram identificados no centro hospitalar: em Chaves tinham sido confirmados 20 profissionais com covid-19 e em Vila Real a ala hospitalar mais afetada é a medicina interna onde 20 utentes terão sido infetados. Segundo um comunicado do centro hospitalar, 150 profissionais de saúde estão em quarentena, entre os que testaram positivos e os tiveram contactos de risco.

A administração do hospital ativou o nível 4 do plano de contingência para, caso seja necessário, aumentar a capacidade de internamento de doentes com covid-19.

Chaves é o concelho com pior evolução da semana, registado quase metade do total de casos ativos do distrito de Vila Real. Dos cerca de 1.800 positivos, 837 foram diagnosticados no concelho de Chaves.