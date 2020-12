Covid-19. Cordão sanitário em Rabo de Peixe tem por objetivo testar em massa

Rabo de Peixe, em São Miguel, está isolado por um cordão sanitário, sobretudo para testar a população à covid-19. Apesar das filas registadas na manhã desta quinta-feira nos acessos à vila, a maioria dos moradores concorda com as restrições.

A PSP está a fiscalizar quem entra ou sai. Só quem se desloque em trabalho, necessite de ir ao médico ou apresente um papel que justifique a saída, pode deslocar-se.

Durante seis dias circular ou permanecer na rua sem motivo válido é considerado crime de desobediência.

O principal objetivo do único cordão sanitário em vigor no país é seguir o rasto do vírus através de testes rápidos.