Covid-19. "É como se a mãe natureza nos tivesse mandado para o quarto por mau comportamento"

O príncipe Harry sugeriu que a pandemia de covid-19 poderia ser vista como uma forma de repreensão da mãe natureza à humanidade por mau comportamento no que toca às alterações climáticas.

“Alguém me disse no início da pandemia, que é quase como se a mãe natureza nos tivesse mandado para o nosso quarto por mau comportamento, para realmente termos um momento para pensar no que nós fizemos”, disse o príncipe britânico durante uma conversa sobre o ambiente realizada numa plataforma sobre documentários climáticos. “Certamente que isso me lembrou como todos nós estamos interligados, não apenas as pessoas mas através da natureza. Nós tiramos tanto dela e raramente devolvemos”, acrescentou

Apesar de ter sido criticado no passado pelo seu comportamento irresponsável no que toca ao ambiente – nomeadamente através do uso de aviões privados –, o príncipe britânico tem vindo a defender a alteração de políticas para proteger o planeta Terra.

Desde que Harry e Megahn abdicaram do papel como membros da família real britânica, em março, os duques de Sussex têm usado a sua influência para chamar a atenção para diferentes questões, tais como o ambiente e a discriminação racial.

Nesta conversa com o chefe executivo da plataforma de streaming sobre documentários climáticos, o príncipe Harry apelou ainda às pessoas para que façam parte da mudança, ou seja, sejam as “gotas de chuva que caiem do céu” para aliviar “o chão ressequido”.

“E se cada um de nós fosse uma gota? E se cada um de nós cuidasse? Nós fazemos, porque temos de fazer, porque no final do dia a natureza é a nossa fonte de vida”, disse ainda.

Durante a pandemia, os cientistas têm vindo a alertar que a desflorestação e a destruição de ecossistemas selvagens pode aumentar o risco de novas pandemias, através da passagem de vírus dos animais para as pessoas. Para além disso, os níveis de poluição diminuíram significativamente durante os períodos de confinamento.