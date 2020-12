Covid-19. Especialistas antecipam aumento do número de casos na primeira quinzena de janeiro

Os especialistas aconselham o Governo a manter as restrições durante o Natal e passagem do ano.

Em respostas às perguntas do Presidente da República, esclareceram que é esperado um aumento do número de casos na primeira quinzena de janeiro por causa das épocas festivas.

O primeiro-ministro já deixou muito claro que a passagem do ano será obrigatoriamente diferente, mas ainda não antecipou se a regra se aplica ao Natal.

Primeiro a Assembleia da República terá de aprovar a renovação do estado de emergência e depois o Presidente da Rrepública falará ao país. No sábado o Governo vai anunciar as restrições das próximas semanas.