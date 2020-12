Mundo prepara-se para um natal pleno de restrições

O Natal já chegou à Suécia, denunciam as decorações, mas quem conhece o país nórdico diz que as ruas da capital Estocolmo estão muito menos concorridas do que em anos anteriores.

Para diminuir os contágios por covid-19, a Suécia passou as aulas do secundário para regime online até 6 de janeiro.

Na Alemanha, Angela Merkel, anunciou o prolongamento do confinamento parcial pelo menos até 10 de janeiro.

No sul da Europa, o Goveron espanhol estendeu de 6 para 10 o numero de pessoas permitidas por habitação no natal e fim de ano.