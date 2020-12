Em atualização

Pico foi a 25 de novembro

O especialista Óscar Felgueiras, da Faculdade de Ciências da Univesidade do Porto, esteve a fazer o balanço da situação epidemiológica do país. Avançou que o pico da segunda vaga já terá passado e transmissibilidade do novo coronavírus está em decréscimo.

R(t) está em 0,99 a nível nacional

Segundo Baltazar Nunes, do Instituto Ricardo Jorge, a nível nacional "nos últimos 5 dias o R está abaixo de 1. Está neste momento em 0.99".

Direto a partir do Infarmed onde especialistas, dirigentes dos partidos políticos e parceiros sociais analisam a situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal.

Portugal registou na quarta-feira mais 3.384 casos de infeção e mais 68 mortes associadas à doença covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde.

Desde o início da pandemia morreram em Portugal 4.645 pessoas dos 303.846 casos de infeção confirmados.

Havia mais 4 doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos, totalizando 525. Em relação aos internamentos em enfermaria, havia mais 63 pessoas internadas, totalizando 3.338.

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 08 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana e feriados a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo, e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.

Vacina da Pfizer poderá chegar a Portugal a 1 de janeiro

A vacina contra a covid-19 da Pfizer e BioNTech poderá chegar a Portugal no dia 1 de janeiro de 2021, três dias depois da aprovação da Agência Europeia do Medicamento, que está prevista para 29 de dezembro.

O anúncio foi feito esta quarta-feira pela diretora-médica da Pfizer Portugal, em entrevista à RTP.

Numa primeira fase, está previsto que sejam vacinados 300 mil portugueses.

Mais de 1,48 milhões de mortos e 63,8 milhões de casos no mundo

O novo coronavírus já matou pelo menos 1.482.240 pessoas no mundo e infetou mais de 63.865.770. Pelo menos 40.695.700 pessoas já foram consideradas curadas.

Os países que registaram o maior número de novas mortes em seus relatórios mais recentes são os Estados Unidos com 2.562 novas mortes, México (825) e Itália (785).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que tem o maior número de mortes em relação à sua população, com 145 mortes por 100.000 habitantes, seguida pelo Peru (109), Espanha (97) e o Itália (93).

