Covid-19. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, com teste positivo

O técnico português Abel Ferreira, que comanda a equipa de futebol do Palmeiras, teve um resultado positivo num teste ao novo coronavírus e vai ficar em isolamento nas próximas duas semanas, anunciou esta sexta-feira o emblema brasileiro.

Em comunicado, o Palmeiras explicou que o treinador de 41 anos, que teve um teste positivo na última quarta-feira, vai ficar instalado num hotel em São Paulo nos próximos dias e que a equipa irá ser dirigida pelo seu adjunto, o também português Vitor Castanheira.

Abel, ex-treinador do Sporting de Braga, vai falhar as próximas partidas do campeonato brasileiro, com Santos e Bahia, e também o duelo da primeira mão dos quartos de final da Taça Libertadores com o Libertad, do Paraguai.

Desde que chegou ao Palmeiras, o antigo defesa direito somou sete vitórias, um empate e uma derrota.