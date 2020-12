Covid-19. Assistentes operacionais nas escolas estão exaustos, alerta sindicato

O Sindicato de Todos os Professores (S.TO.P), que convocou uma greve para esta semana, alertou esta sexta-feira que os assistentes operacionais estão exaustos devido à pandemia, sendo "utópico" garantir todas as medidas de higienização nas escolas.

"Uma das queixas que ouvimos é a exaustão. Com a pandemia, há uma intensidade maior de higienização por parte dos assistentes operacionais, mas também ao nível da regularidade [com que essa higienização é feita]", afirmou o coordenador nacional do S.TO.P.