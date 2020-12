Covid-19. Europa regista aumento de casos após duas semanas de abrandamento 

A Europa registou esta semana um maior aumento de casos de covid-19, depois de duas semanas de abrandamento.

Entre 21 de dezembro a 6 de janeiro, os italianos estão proibidos de se deslocar entre regiões. A menos que seja por questões de trabalho ou saúde. No Natal, no feriado de Santo Estevão e no Ano Novo, são obrigados a ficar na cidade onde vivem.

A Áustria começou a testar toda a população. Só em Viena, há 80 pontos de recolha de amostras e capacidade para 270 mil diagnósticos por dia. Fazem-se testes rápidos, mas também convencionais. A operação é coordenada pelos militares.