Covid-19. Madrid proíbe celebrações de passagem de ano na rua

Madrid anunciou a proibição de celebrações de passagem de ano nas praças e espaços públicos. A tradicional festa na praça da Puerta do Sol, uma das zonas centrais da capital espanhola, não irá acontecer este ano devido à pandemia de covid-19.

As doze badaladas serão para celebradas em casa. Os municípios vão controlar a capacidade das ruas mais movimentadas para evitar aglomerados de pessoas.

Também os desfiles dos Reis Magos, que fazem parte da tradição em Espanha, serão realizadas em espaços limitados, com espetadores sentados e 50% da lotação máxima.

As visitas aos presépios está sujeita à limitação da capacidade normal para metade. As autoridades apelam a que as famílias ou grupos até seis pessoas devem respeitar o distanciamento social enquanto aguarda nas filas, para mitigar o contágio.