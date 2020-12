Covid-19. Primeiro-ministro holandês indignado com ameaças enviadas a membros do comité científico

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, expressou esta sexta-feira a sua indignação ao saber que cientistas que assessoram o Governo na gestão da crise de covid-19 receberam ameaças.

"Estamos todos extremamente chocados. Estas pessoas estão a fazer um trabalho bom e importante e fazem-no com a sua alma e consciência", afirmou Rutte, durante uma conferência de imprensa.

Vários membros do comité científico (OMT) encontraram cartas ameaçadoras depositadas diretamente nas suas caixas de correio, informou a imprensa holandesa.

Um dos membros do OMT, Andreas Voss, recebeu uma carta qualificando-o como "um macaco horrível" e instando-o a "regressar aos alemães", contou em declarações ao portal de notícias holandês Nu.nl.

"As pessoas podem não concordar com as nossas escolhas políticas ou conselhos, é bom discutir a fundo. Mas nunca aceitaremos intimidações e ameaças. Isso é, em todos os sentidos, inaceitável", declarou o primeiro-ministro.