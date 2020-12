Covid-19. Sporting de Espinho-Beleneses SAD da Taça adiado devido a vários casos

O jogo Sporting de Espinho-Belenenses SAD, da quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, foi adiado de 14 para 23 de dezembro devido a vários casos positivos para o novo coronavírus na equipa nortenha, foi esta sexta-feira anunciado.

Na sua página na rede social Facebook, o Sporting de Espinho, explica que o encontro foi adiado para 23 de dezembro, às 19:00, por decisão da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a entidade organizadora da prova, tendo por base artigo 12.º do regulamento para a retoma da prática competitiva, segundo o qual o encontro pode ser reagendado "se mais de 50 por cento do número de jogadores habilitados para a prova não puder competir por motivo relacionado com covid-19".

Na mesma publicação no Facebook, o clube explica que, após acordo com o Castro Daire, solicitou à FPF o adiamento para 16 de fevereiro de 2021 do encontro entre as duas equipas, previsto para domingo e referente à oitava jornada da série D do Campeonato de Portugal.