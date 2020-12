A greve de fome dos empresários do movimento "A Pão e Água", que durava há sete dias, em frente ao Parlamento, terminou esta quinta-feira. Representantes do movimento vão reunir-se na sexta-feira da próxima semana com o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

Para o fim da greve, o papel do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, foi determinante.