Partidos criticam Governo pela gestão da pandemia no debate do estado de emergência

O Parlamento aprovou esta sexta-feira o prolongamento do estado de emergência em Portugal por mais 15 dias, de forma a permitir medidas de contenção da covid-19.

A renovação foi aprovada com os votos favoráveis de PS, PSD e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, as abstenções do CDS, BE e PAN e os votos contra de PCP, PEV, Chega, Iniciativa Liberal e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.

No debate, ouviram-se críticas à forma como o Governo tem gerido a pandemia. O próprio PSD fez questão de afirmar que o Governo teve condições excecionais e devia ter feito mais no verão, mas no final garantiu o voto favorável.