Em Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, uma turma inteira com 20 alunos da escola preparatória está infetada com Covid-19.

As crianças foram rastreadas depois da professora testar positivo. O agrupamento de escolas continua aberto no concelho com 47 casos ativos.

No Lar São João de Deus, na cidade da Guarda, subiu de 130 para 134 o número de casos de covid-19. 115 idosos e 19 funcionários infetados e 4 mortes em idosos entre os 89 e 95 anos.