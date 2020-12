Covid-19. Hospital das Forças Armadas já prestou assistência a 300 doentes do SNS

As Forças Armadas têm neste momento detetados 240 casos de covid-19 no conjunto dos três ramos militares, revelou, em entrevista à agência Lusa, o diretor de saúde militar, João Jácome de Castro.

Sem indicar o número de testes realizados na instituição militar, o oficial garantiu que as Forças Armadas dispõem de "uma capacidade dinâmica" de testagem.

Os casos detetados não travam o trabalho das Forças Armadas no combate à pandemia. Só na segunda vaga, passaram pelo Hospital das Forças Armadas, no Porto, cerca de 150 doentes com covid-19 enviados pelo SNS e 50 em Lisboa.

Desde o início da pandemia, em março, já deu assistência a cerca de 300 doentes, em articulação com o Serviço Nacional de Saúde.