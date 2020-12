A Covilhã faz parte da lista de localidades com risco muito e extremamente elevado de contágio da covid-19 e é um dos 127 concelhos do país abrangidos pelas medidas mais graves no combate à pandemia.

A população está conformada com as medidas restritivas e acredita que, só assim, é possível controlar o contágio, ainda que reconheça o impacto negativo no comércio que enfrenta muitas dificuldades.