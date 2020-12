Um grupo de empresários de Ovar exige que a autarquia apoie o setor da restauração no concelho. Nos últimos meses, fecharam vários restaurantes do centro da cidadee os que ainda resistem, decidiram agora juntar esforços.

Levaram à Câmara de Ovar uma lista de reivindicações que julgam fundamentais para ajudar restaurantes, bares, cafés locais. Por sua vez, a autarquia diz que as ajudas devem partir do Governo, mas assegura que será porta-voz dos empresários junto do Ministério da Economia.