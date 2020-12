GNR regista menos deslocações sem justificação do que no fim de semana passado em Coimbra

A circulação entre concelhos no território continental está proibida desde as 23:00 desta sexta-feira até às 23:59 de terça-feira, mas existem algumas exceções à medida prevista no estado de emergência, decretado devido à pandemia de covid-19.

De acordo com o decreto do Governo que regulamenta a aplicação do estado de emergência, é proibido circular para fora do concelho de domicílio neste período "salvo por motivos de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa".

Com o início do novo período de limitação à circulação entre concelhos este fim-de-semana, regressaram também as operações de fiscalização por todo o país. Em Coimbra, a GNR registou menos deslocações sem justificação do que no fim de semana passado.

RECOLHER OBRIGATÓRIO E HORAS DE FECHO DOS ESTABELECIMENTOS

Neste momento existem 65 concelhos com "risco moderado" (com menos de 240 casos por 100 mil habitantes), 86 concelhos com "risco elevado" ( com mais de 240 e menos de 480 casos por 100 mil habitantes), 80 com "risco muito elevado" (com mais de 480 e menos de 960 casos por 100 mil habitantes) e "47 com risco extremamente elevado" (com mais de 960 casos por 100 mil habitantes).

Regras a aplicar nos quatro níveis:

Manutenção da proibição de circulação na via pública entre as 23:00 e as 05:00 ;

; Ação de fiscalização do cumprimento de teletrabalho obrigatório;

obrigatório; Manutenção dos horários de encerramento: Estabelecimentos comerciais às 22:00; Restaurantes e equipamentos culturais às 22:30.



Restrições adicionais para concelhos com "risco muito elevado" e "extremamente elevado":

Sábado, domingo e feriado (8 de dezembro): Proibição de circulação na via pública e encerramento de estabelecimentos comerciais entre as 13:00 e as 05:00;

Véspera de feriado (7 dez): Encerramento dos estabelecimentos comerciais a partir das 15:00.



Os restaurantes podem funcionar para "take-away" depois das 13:00, nos concelhos de risco "muito elevado" e "extremamente elevado" de contágio pelo novo coronavírus.

Nas vésperas dos feriados não há aulas e a função pública tem tolerância de ponto. O Governo apelou ao setor privado para dispensar também os trabalhadores nestes dois dias.

Ao contrário do que aconteceu no fim de semana dos finados, em que ir a espetáculos culturais fazia parte das exceções, desta vez a medida não se aplica. Assistir a espetáculos deixa de ser uma das exceções válidas para circular entre concelhos.

Consulte aqui o nível de risco do seu concelho