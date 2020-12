Mundo ultrapassa barreira de 1,5 milhões de mortes por covid-19

O mundo já ultrapassou o milhão e meio de mortes por covid-19 e está perto dos 66 milhões de infetados. Na Europa, já foram contabilizados mais de 18 milhões de casos positivos e no México e Brasil, depois de uma descida, os números estão de novo a aumentar.

O Brasil é o segundo país mais atingido em todo o mundo com mais de 6 milhões e meio de infetados. No México, nas últimas 24 horas, também foi batido o recorde de novas infeções, com mais 12 mil casos, mas até o governo reconhece que não sabe, ao certo, a dimensão da pandemia.

Em Itália, onde o governo impôs restrições para a época do Natal, que proibem as deslocações entre concelhos e os ajuntamentos de familiares e amigos, no último balanço oficial, surgiram mais 24 mil novos casos e morreram 814 pessoas. Apesar do número de novas infeções continuar a descer, a mortalidade é ainda a segunda mais alta de toda a Europa, atrás apenas do Reino Unido.