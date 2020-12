Com o início do novo período de limitação à circulação entre concelhos este fim de semana, regressaram também as operações de fiscalização por todo o país e vão estender-se pelo menos até ao último minuto da próxima terça feira.

Neste período, só pode circular entre concelhos quem precisar de se deslocar por motivos de saúde ou assistência à família quem estiver no caminho para o trabalho ou a regressar a casa.