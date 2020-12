Da medicina à restauração e hotelaria: as reações às medidas para o Natal e passagem de ano

Várias entidades da medicina, do comércio e dos setores da restauração e hotelaria reagiram às decisões anunciadas pelo Governo no sábado para as próximas duas semanas e para o Natal e Ano Novo.

Apesar de algum alívio nos horários, a associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal mostra-se preocupada com os apoios económicos. Já o representante do setor do comércio considera as medidas ainda muito apertadas e prejudiciais à economia.

Do lado dos médicos, a preocupação está sobretudo nos encontros de família durante a época festiva que podem provocar um aumento no número diário de infeções.