Covid-19. Cordão sanitário em Rabo de Peixe prolongado até domingo

O cordão sanitário imposto em Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel, nos Açores, vai ser prolongado até ao final da semana. As autoridades de saúde elogiam a adesão da população aos testes rápidos, que permitiram identificar 119 casos positivos de covid-19.

A operação inédita, espalhada pelas ruas de Rabo de Peixe, mobilizou várias dezenas de profissionais de saúde. Durante três dias, enfermeiros, médicos e técnicos de toda a ilha de São Miguel testaram 6.800 pessoas numa única vila.

Com o aumento do número de casos na vila açoriana, o Governo regional decidiu prolongar o único cordão sanitário do país.

Até domingo, as entradas e saídas na vila vão continuar a ser controladas pela PSP, que só deixa passar quem tem autorização. Os cafés e restaurantes passam a estar abertos apenas em regime de take-away. Circular ou permanecer na rua, sem motivo que o justifique, é proibido.

A vila Rabo de Peixe tem cerca de nove mil habitantes. É uma das mais populosas dos Açores tendo atualmente mais de 200 infeções ativas.