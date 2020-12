Covid-19. Governador diz que morre uma pessoa a cada 20 minutos na Baviera

O governador da Baviera, Markus Soeder, diz que a cada quatro minutos uma pessoa morre com covid-19 no mundo. Na província do sul da Alemanha, será uma vítima mortal a cada 20 minutos, o que faz desta a região com mais mortes em todo o país.

A população da Baviera aponta algumas fragilidades para os números, como os jovens "que não respeitam as regras" e as fronteiras que "deviam estar fechadas".

O Governador da Baviera declarou este domingo situação de calamidade e foi ainda mais longe nas restrições impostas ao resto do país. A partir de quarta-feira, só se pode sair de casa "por razões de força maior", como ir trabalhar ou à escola.

Desde o início da pandemia, a Alemanha registou mais de 1,1 milhões de casos confirmados de covid-19 e mais de 18.900 mortos, 147 nas últimas 24 horas.