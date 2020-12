Covid-19. Risco de contágio desce nas regiões de Lisboa e Porto

No novo mapa do risco de contágio de covid-19 há mudanças significativas na região de Lisboa e também no Grande Porto. Em seis concelhos da periferia de Lisboa deixa de estar em vigor a proibição de circular aos fins de semana depois das 13:00.

Amadora

Cascais

Oeiras

Odivelas

Sintra

Vila Franca de Xira

Nestes concelhos da periferia de Lisboa com mais de um milhão de habitantes passa a ser permitida a circulação aos sábados e domingos depois das 13:00. Mantêm-se todas as outras restrições como o recolher obrigatório nos dias úteis a partir das 23:00.

Lisboa e Loures continuam com um risco de contágio muito elevado e por isso nada muda no novo estado de emergência que entra em vigor na próxima quarta feira.

Na Área metropolitana do Porto, nove concelhos desceram do risco extremamente elevado para muito elevado.

Porto

Vila Nova de Gaia

Valongo

Arouca

Gondomar

Maia

Matosinhos

Oliveira de Azeméis

Vale de Cambra

Apesar da diminuição do risco, as regras continuam apertadas nestes concelhos. Continua proibida a circulação aos fins de semana depois das 13:00.

No país, o número de concelhos com risco extremamente elevado ou muito elevado passou de 127 para 113.