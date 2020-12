Covid-19. Dois surtos em lares no Alentejo somam 124 infetados

Foram identificados dois surtos em lares no Alentejo. Em Serpa, o lar da Santa Casa da Misericórdia tem 88 pessoas infetadas e há duas mortes a registar. Em Castelo de Vide, todos os 25 utentes do lar e 11 funcionários testaram positivo à covid-19.

Em Serpa, uma dezena de utentes do lar está internado no Hospital de Beja, enquanto os restantes recuperam no lar. Os idosos não infetados foram transferidos para a Zona de Concentração e Apoio à População.

Em Castelo de Vide, o surto atingiu todos os utentes que, por enquanto, estão assintomáticos. Os utentes vão permanecer em isolamento no próprio Lar da Santa Casa da Misericórdia de Castelo de Vide.

A Saúde Pública está a investigar se se trata de um foco estanque ou se se alastrou à comunidade.