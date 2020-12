Covid-19. Novo selecionador da Noruega multado por infringir regras de isolamento

POOL New

O treinador Stale Solbakken foi multado em 20.000 coroas norueguesas (1.885 euros), poucos dias depois de ser apontado como selecionador de futebol da Noruega, por ter infringido as regras do confinamento, devido à pandemia da covid-19.

Solbakken, de 52 anos, confirmou a multa e o telefonema da polícia e alegou ter-se "distraído" com as datas.

O treinador, que esteve à frente do Copenhaga, do qual foi despedido, chegou à Noruega proveniente da Dinamarca em 28 de novembro, e foi visto nas bancadas de um estádio e na segunda-feira num outro recinto, aparecendo na televisão.

Depois de ter viajado de um outro país, Solbakken deveria ter cumprido um isolamento de 10 dias.

Na quinta-feira, o treinador foi anunciado como novo selecionador da Noruega, em substituição do sueco Lars Lagerback, que falhou o apuramento para o Euro2020, após perder com a Sérvia no 'play-off'.

A Noruega, com cerca de 38.000 casos e 359 mortes, tem sido dos países de maior sucesso na luta contra a pandemia, com a terceira taxa mais baixa da Europa na transmissão do vírus, segundo o Centro de Prevenção e Controlo de Doenças.