Covid-19. Números continuam altos e não deixam as autoridades descansar na Europa

Os números na Europa ainda não desceram o suficiente para descansar as autoridades.

Apela-se à população para manter as regras de higiene e segurança para que o Natal seja passado dentro da maior normalidade possível.

Espanha registou 230 casos por 100 mil habitantes em 14 dias. A Catalunha é uma das regiões mais afetadas.

Em França, os números também não descansam as autoridades. Nas duas últimas semanas, os casos não estão abaixo dos 10 mil diários, o dobro dos 5 mil estabelecidos pelo governo para o desconfinamento a 15 de dezembro. Há uma preocupação em relação aos casos em idosos.

A Alemanha prepara-se para apertar mais as medidas antes do Natal, devido aos novos focos. Na Saxónia, o número de casos numa semana é de cerca de 320 por 100 mil habitantes, mais do dobro da média no país. Na Baviera, morre uma pessoa a cada 20 minutos.

A Polónia comprou 60 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para iniciar imunização no início do próximo ano.

A Rússia começou a vacinação em massa da Sputnik V, ainda em fase de testes e sem o apoio da comunidade científica.