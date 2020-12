Covid-19. Presidente da Juventude Popular testa positivo

O presidente da Juventude Popular (JP), Francisco Mota, testou positivo ao novo coronavírus e vai suspender a sua presença em todos os atos públicos que tinha agendado, anunciou esta terça-feira esta organização de juventude do CDS-PP.

Em comunicado, a JP refere que Francisco Mota testou positivo e encontra-se neste momento em isolamento profilático, cumprindo "todas as recomendações das autoridades de saúde pública".

Apesar de sentir sintomas ligeiros, Francisco Mota afirma que está bem, dentro do possível, e que tem mantido "contacto permanente com as autoridades de saúde pública, tendo em vista vigiar a evolução do seu estado de saúde".

No mesmo comunicado, adianta-se que o jovem centrista manterá a sua atividade política nos próximos dias, mas vai rever e adiar "todos os compromissos" que exigiam a sua presença física.