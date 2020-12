O Lar de São Francisco, em Serpa, tem 88 infetados com covid-19, entre utentes e funcionários. Os idosos com resultado negativo no teste foram transferidos para uma estrutura anteriormente preparada para estas situações.

Segundo António Sargente, provedor da Santa Misericórdia de Serpa, uma dezena de utentes infetados estão internados no Hospital de Beja e os restantes idosos recuperam no próprio lar. O surto neste Lar em Serpa provocou já a morte a dois utentes da instituição.