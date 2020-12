Agência Europeia do Medicamento alvo de ataque informático

A agência reguladora de medicamentos da Europa (EMA) avançou esta quarta-feira que foi alvo de um ataque informático e que as autoridades já estão a investigar o sucedido.

A entidade reguladora europeia é responsável pela avaliação e aprovação de medicamentos, dispositivos médicos e vacinas para a União europeia. Não foram revelados detalhes sobre o ataque.

"A EMA não pode fornecer detalhes adicionais enquanto a investigar decorrer. Mais informações estarão disponíveis num momento oportuno", afirmou a entidade numa nota.

Fica por saber quando e como aconteceu o ataque, quem foi o responsável e quais foram os dados que ficaram comprometidos.

Na semana passada a EMA recebeu pedidos formais para "autorização condicional" das farmacêuticas Pfizer/BioNTech e Moderna para o uso das vacinas na União Europeia, após o Reino Unido ter já começado a vacinar a população sem esperar - no âmbito do Brexit - pelos estudos da Agência Europeia do Medicamento.