Covid-19 em Bragança. Mais dois surtos em lares do distrito 

Há mais dois surtos de covid-19 em lares do distrito de Bragança. O maior preocupante é no lar da vila de Argozelo, no concelho de Vimioso, com 21 infetados e uma morte.

O primeiro caso de no lar do Centro Social e Paroquial de Argozelo foi detetado na passada sexta-feira. Depois de testadas as 39 pessoas da instituição, foram confirmados 21 casos positivos: 16 utentes e cinco funcionários.

Na Obra Social Padre Miguel, em Bragança, foram detetados sete casos positivos: quatro utentes e três funcionários. Na terça-feira, foram testadas 80 pessoas do lar residencial e esta quarta-feira estão a ser testados mais 120 utentes e funcionários.