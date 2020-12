Covid-19. Alemanha quer apertar restrições depois de registar número mais alto de mortes

As pessoas com alergias não devem tomar a vacina da Pfizer, alertou o regulador de saúde britânico depois de dois profissionais de sáude terem tido uma reação à vacina. Os dois estão bem, mas fica a indicação para futuras tomas.

A Alemanha já prepara os centros para começar a vacina no início do ano. O ministro da Saúde pretende apertar as restrições no país, uma vez que esta quarta-feira se registou o número mais alto de mortes por covid-19 desde o início da pandemia.

Em França, o risco de uma terceira vaga leva as autoridades a serem cautelosas. O alívio de restrições, planeado para 15 de dezembro, como a reabertura de cinemas, teatros e museus e livre circulação podem ser adiadoa. Esta quinta-feira, o Governo anuncia o novo plano para o Natal.