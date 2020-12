Covid-19. Associação de Hotelaria estima perdas de 80%

A Associação de Hotelaria de Portugal estima que o setor irá sofrer este ano uma perda de receitas de 80%, com menos cerca de 46 milhões de dormidas do que em 2019.

Foram esta quarta-feira divulgados os dados de um inquérito efetuado entre novembro e o início de dezembro. Entre os hotéis que vão fechar até ao final do ano por falta de clientes, a estimativa média é de se manterem encerrados por cerca de quatro meses.

A retoma no turismo, em 2021, perspetiva-se tímida. A Associação recomenda ao Turismo de Portugal que faça alinhar as campanhas de promoção, com as etapas de vacinação nos países que mais procuram Portugal para férias, com especial atenção para o Reino Unido e Alemanha.