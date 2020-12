Covid-19. Israel começa a vacinar a 27 de dezembro

O Canadá autorizou a administração da vacina da Pfizer no país. Apesar de ser o país de origem da Pfizer, os Estados Unidos ainda não terem aprovado a vacina.

Já os Emirados Árabes Unidos deram luz verde à vacina da Sinopharma. Com ensaios clínicos a decorrer no país do Golfo desde julho, as autoridades de saúde referem uma eficácia de 86% e nenhuma forma grave da doença nos voluntários.

O primeiro-ministro de Israel quer ser o primeiro a ser vacinado no país. O processo de vacinação está previsto começar a 27 de dezembro. Calcula-se que, no final deste mês, o país já tenha uma quantidade suficiente de doses para imunizar um quarto da população.