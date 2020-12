Covid-19. Santuário de Fátima retoma programa oficial

O Santuário de Fátima retoma no fim de semana o programa oficial completo, com o regresso de todas as missas de tarde na Basílica da Santíssima Trindade nos dias 12, 13, 19 e 20, após a suspensão devido à pandemia.

"Nos próximos dois fins de semana antes do Natal - terceiro e quarto domingos do Advento -, o Santuário de Fátima vai retomar as seis celebrações que nos últimos quatro fins de semana estiveram suspensas devido ao recolher obrigatório a que Fátima esteva sujeita no âmbito do estado de emergência", lê-se numa informação disponibilizada no seu 'site'.

Assim, nos fins de semana de 12 e 13 e 19 e 20 de dezembro, os peregrinos já poderão participar na missa das 12:30, na Capelinha das Aparições, onde às 14:00, "ao sábado e ao domingo, decorrerá também uma hora de reparação.

"Regressam, igualmente, as missas das 15:00, 16:30 e 18:30 na Basílica da Santíssima Trindade e a oração de Vésperas, aos domingos, às 17:30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Também ao sábado, à noite, depois do rosário das 21:30, haverá procissão das velas", acrescenta a instituição.

O santuário adianta que no dia 13 "faz-se memória das aparições e, por isso, o programa oficial da peregrinação mensal de dezembro começa às 10:00, com o terço na Capelinha das Aparições, seguindo-se a missa, às 11:00, na Basílica da Santíssima Trindade".

"Por ser o terceiro domingo do Advento, denominado Domingo da Alegria, haverá o momento simbólico de bênção das imagens do Menino Jesus, que se colocam nos presépios de casa", informa a instituição, referindo que "neste domingo a equipa de intérpretes de Língua Gestual Portuguesa regressará à missa das 15:00, como é habitual no programa oficial do Santuário de Fátima, desde 2013".

Além do programa celebrativo completo, os espaços museológicos também estarão abertos, nomeadamente a nova exposição, "Os rostos de Fátima: fisionomias de uma paisagem espiritual", que pode ser visitada entre as 09:00 e as 18:00 no piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade.

O santuário mariano, no concelho de Ourém, alerta, contudo, que se mantêm em vigor todas as regras de segurança previstas no seu plano de contingência, como o distanciamento físico entre peregrinos e o uso obrigatório da máscara em todos os espaços, enquanto à entrada para os espaços fechados as mãos devem ser higienizadas.

Covid-19 no concelho de Ourém

O novo período do estado de emergência em Portugal devido à pandemia de covid-19, que vigora até 23 de dezembro, iniciou-se às 00:00 desta quarta-feira, com um total de 113 concelhos do continente em risco de transmissão de covid-19 extremamente elevado ou muito elevado.

Ourém está entre os 92 concelhos de risco elevado (entre 240 e 480 casos de covid-19 por cada 100 mil habitantes).

Nestes concelhos mantém-se até ao dia 23 a proibição de circulação na via pública, com o respetivo dever geral de recolhimento domiciliário, entre as 23:00 e as 05:00 de todos os dias.

Os estabelecimentos comerciais têm de encerrar até às 22:00. Os restaurantes, equipamentos culturais e instalações desportivas devem fechar até às 22:30 (os estabelecimentos de restauração podem funcionar até à 01:00, mas apenas para entregas ao domicílio).