Covid-19. Sobe para 14 o número de mortes no Lar da Misericórdia de Portalegre

O número de mortes por covid-19 no Lar da Misericórdia de Portalegre subiu para 14, permanecendo ainda infetadas 70 pessoas, entre utentes e trabalhadores. Este é o maior surto de covid-19 registado no Alto Alentejo.

Uma nova ronda de testes acontece esta quinta-feira e, segundo a comissão administrativa da Santa casa de Portalegre é expectável que o número de recuperados possa aumentar, estando este surto já estabilizado.

Segundo a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, no distrito de Portalegre há agora 638 casos ativos e um total de 29 mortes relacionadas com a covid-19 desde o início da pandemia.