Pousada da Juventude da Serra da Estrela lança programa "Aqui trabalha-se"

A 1.500 metros de altitude, a Pousada da Juventude criou um pacote exclusivo para quem pode trabalhar à distância e garante um ambiente de conforto e seguro.

O programa destina-se a todos os profissionais que exercem a atividade em teletrabalho e é também uma forma de rentabilizar a unidade de alojamento face à falta de turistas. A rede de internet foi reforçada para garantir as ligações sem percalços e foram criadas todas as condições de acordo com as regras definidas pela Direção-Geral de Saúde.

Neste novo conceito, a pousada reservou 50 camas. Os pacotes variam entre os 35 euros por dia em quarto individual e os 60 euros em quarto duplo em regime de pensão completa.